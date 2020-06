Inter-Sampdoria, i convocati di Ranieri: confermata l’assenza di Quagliarella

Dopo l’amaro debutto in Coppa Italia contro il Napoli, l’Inter è pronta a tornare in campo anche in Serie A. Domani sera alle ore 21:45 gli uomini di Antonio Conte saranno infatti di scena al Meazza contro la Sampdoria. Quest’oggi il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida, dal quale risultano assenti solo Alex Ferrari e Fabio Quagliarella,

Di seguito la lista:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez.



