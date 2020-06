Inter-Sampdoria, Lukaku omaggia George Floyd dopo la rete

Un’Inter arrembante sta mettendo sotto la Sampdoria già dai primi minuti del match di San Siro. Dopo la rete annullata al 2′ a Christian Eriksen per fuorigioco sanzionato giustamente ad Antonio Candreva ad inizio azione, il danese fa l’assist decisivo per Romelu Lukaku al 10′ in un’azione in cui anche Lautaro ha dato il proprio contributo con un tacco illuminante su passaggio iniziale in verticale di Skriniar. Dopo la rete siglata alle spalle di Audero, immediatamente le telecamere hanno colto l’esultanza contenuta di Lukaku per una ragione specifica.

Il centravanti dell’Inter, infatti, dopo il gol realizzato si è inginocchiato in onore di George Floyd, l’uomo ucciso nella città di Minneapolis per soffocamento poche settimane fa, facendo innescare in tutto il mondo un’ondata pacifica e solidale contro episodi di razzismo di questo genere. Già Nkoulou, nel match di ieri tra Torino e Parma, si era inginocchiato dopo la rete siglata di testa. Lo stesso Lukaku, sempre coinvolto in prima linea contro la discriminazione razziale, ha voluto fortemente replicare il gesto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!