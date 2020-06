Inter-Sampdoria, tegola per Ranieri: Quagliarella verso il forfait. Dubbi sulla formazione

Brutte notizie per la Sampdoria in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter: i blucerchiati dovranno molto probabilmente fare a meno di Fabio Quagliarella, secondo Tuttosport infatti l’attaccante italiano non è ancora nelle migliori condizioni fisiche e ieri ha svolto lavoro differenziato per il secondo giorno di fila partecipando alla prima seduta con il gruppo ma evitando di prendere parte alla partitella undici contro undici.

Per questo motivo un suo utilizzo da parte dell’allenatore Claudio Ranieri nella partita di San Siro è alquanto improbabile. Qualora la sua condizione dovesse migliorare nei prossimi giorni rimane comunque remota la possibilità che il giocatore venga schierato titolare.

A questo punto si apre il dilemma su chi affiancherà Gabbiadini in attacco, per il momento i candidati sono Bonazzoli, Ramirez e La Gumina. Al di la della scelta del secondo attaccante, rimane anche l’incertezza riguardo al modulo da adottare. Le due soluzioni più probabili sono un 3-5-2 speculare a quello di Conte oppure un 4-4-2.

Per quanto riguarda la difesa è possibile che giochino Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Murru, certa è infatti l’assenza di Ferrari. In senso più generale è ancora da valutare la situazione di quella decina di giocatori che hanno contratto il coronavirus.

