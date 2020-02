Inter-Sampdoria, scelto l’arbitro del match: i precedenti stagionali sorridono ai nerazzurri

Il Ludogorets questa sera in Europa League e la Sampdoria domenica a San Siro, nel Sunday Night di Serie A. Doppio impegno in una settimana per i nerazzurri, con l’AIA che solo pochi minuti fa ha reso note le designazioni ufficiali per la sesta giornata di ritorno di campionato. Sarà infatti Maurizio Mariani il fischietto di Inter-Sampdoria, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Il fischietto di Aprilia sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Galletto, mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Ci sarà invece Aureliano al VAR, con Passeri suo assistente.

Mariani arbitrerà un match dei nerazzurri per la terza volta in stagione. La sua prima gara in campionato con i nerazzurri è relativa al successo di San Siro contro l’Udinese, oggetto di discussione per l’espulsione di Rodrigo De Paul dopo lo schiaffo a Candreva. L’arbitro ha diretto anche la gara del Franchi, pareggiata 1-1 con la Fiorentina con gol di Vlahovic nel finale. Due vittorie, un pareggio e due ko: questo il bilancio dell’Inter in relazione alla direzione di gara affidata a Mariani. I precedenti stagionali sorridono ai nerazzurri.

Inter-Sampdoria, le designazioni ufficiali:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: MONDIN – GALLETTO

IV Ufficiale: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI

