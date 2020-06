Inter-Sassuolo, i convocati di De Zerbi in vista del match: Toljan non recupera

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, l’Inter si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo, che nella gara di recupero ha perso 4-1 contro l’Atalanta. Non solo campo, l’Inter con il Sassuolo, per la sessione di mercato, ha in ballo anche il riscatto di Stefano Sensi.

Intanto, in vista del match di domani, 24 giugno 2020, alle ore 19.30, Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, ha diramato la lista dei convocati. Tra i nomi, assente Toljan che non è riuscito a recuperare per il match di San Siro.

Ecco la lista completa:

Portieri: Consigli, Pegolo, Russo

Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Magnanelli, Locatelli, Obiang, Traoré

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!