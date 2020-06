Inter-Sassuolo, Trevisani: “La condizione è un problema, l’Inter va in affanno sempre quando è in vantaggio”

Solo un pareggio tra Inter e Sassuolo, la sfida di San Siro termina con un rocambolesco 3-3, un punto che muove la classifica ma allo stesso tempo allontana la Beneamata dal primo posto occupato dalla Juventus, ora distante 8 punti. La partita andata in scena questa sera ha confermato le perplessità che si sono viste gli ultimi 30 minuti della partita contro la Sampdoria, la condizione si fa sentire, e nonostante gli uomini di Conte siano andati in vantaggio per ben due volte, gli emiliani hanno trovato la via della rete. Di questo ha parlato Riccardo Trevisani negli studi di Sky Sport: “Lukaku è eccezionale numericamente, ma non è Icardi. Per fare 30 gol in stagione ha bisogno di tirare 100 volte in porta. , però a differenza dell’argentino costruisce gioco, è fondamentale”.

“Gagliardini ha sabagliato qualcosa di impensabile, non giocando bene, l’inter l’avrebbe vinta comunque. La squadra di Conte non ha giocato male ma ha pagato un Sassuolo che ha giocato meglio. Va bene dire che è la bestia nera dei nerazzurri, però se subisci 6 gol in 2 partite dal Sassuolo bisogna iniziare a fare gli applausi anche agli avversari. L’Inter ha subito 20 gol in totale contro le altre squadre, 6 soltanto contro la squadra di De Zerbi. La difesa nerazzurra ha sofferto tutta partita l’attacco del Sassuolo, è arrivato il momento di fare gli applausi anche perché hanno pareggiato 2-2 anche a Torino con la Juventus. Le amnesie difensive sono arrivate paradossalmente con Juve e Sassuolo, per il resto l’Inter ha subito solo 18 gol in 27 giornate. Con Sensi Lukaku e compagni hanno giocato una partita sensazionale a Barcellona e nelle prime sei di campionato hanno collezionato 18 punti, purtroppo per i nerazzurri non ce l’hanno più avuto. Devo trovare un difetto? la condizione. Vanno in affanno in quasi tutte le partite quando sono già in vantaggio”.

