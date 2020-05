GdS – Inter, una poltrona per due: Sensi ed Eriksen si giocano un solo posto

Chissà se un domani Antonio Conte potrà mai schierare Stefano Sensi e Christian Eriksen sulla stessa linea di centrocampo, con Marcelo Brozovic alle loro spalle. Il tecnico leccese sa bene che una soluzione di questo genere toglierebbe corsa e fisicità alla propria mediana e difficilmente opterà per uno schieramento simile. Piuttosto, per vedere entrambi titolari dal primo minuto, dovremo assistere ad uno spostamento di Sensi davanti alla difesa, ruolo in cui però Brozovic sembra da diversi anni insostituibile.

Per questo motivo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, almeno inizialmente l’ex Sassuolo ed Eriksen si giocheranno un solo posto al fianco di Barella. Sensi parte chiaramente in vantaggio rispetto all’ex Tottenham per conoscenza tattica del modulo di Conte e del campionato italiano, ma non è escluso che con una condizione al top del danese le gerarchie non possano comunque cambiare. Eriksen avrà bisogno di inserirsi con decisione nel sistema di Conte, stimolandolo eventualmente anche a cambiare assetto tattico e lanciarlo da trequartista dietro le due punte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!