Sensi ad un passo dal rientro: in panchina contro il Getafe. Vecino pronto per ottobre

Antonio Conte può sorridere: Stefano Sensi è vicinissimo al rientro e potrà essere una pedina fondamentale in vista della fase finale di Europa League. Il centrocampista nerazzurro infatti dovrebbe unirsi al gruppo per la sfida contro il Getafe in programma mercoledì prossimo e partire dalla panchina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una bella notizia per Conte, soprattutto per quello fatto vedere da Sensi nella prima parte di stagione prima dell’infortunio. Preoccupano invece le condizioni di Matias Vecino che rischiano di diventare un problema anche in ottica mercato.

L’uruguaiano sarà ai box altri due mesi, diventa così difficile trovare eventuali acquirenti anche perché l’Inter non sembra essere disposta a fare sconti. L’uscita di Vecino, con conseguente plusvalenza, adesso è tutt’altro che scontata.

