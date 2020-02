Inter, senti Cauet: “I nerazzurri sono cresciuti tanto. Conte? Ha portato la sua mentalità, ha grande determinazione”

Dal 1997 al 2001 ha vestito i colori nerazzurri, collezionando in totale 100 presenze con 4 reti all’attivo: Benoit Cauet, ha inoltre militato nel Torino e nel Como, ma è rimasto particolarmente legato alla Beneamata, forse anche per via della Coppa Uefa alzata nel 1998. L’ex centrocampista è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando il momento della squadra di Antonio Conte, a partire dalla sfida dell’Olimpico: “Può lottare fino alla fine con la Juve, ha le qualità. Nel primo tempo è andata bene, nel secondo sei partito male e non hai avuto la concentrazione che ti è costata i due gol. L’Inter continua la sua crescita comunque, con una Lazio che da un po’ di anni è lì e sta facendo un anno strepitoso, con un grande allenatore che sta facendo molto bene. L’Inter sta provando a essere competitiva ed è cresciuta tanto”.

Riguardo Conte: “E’ un allenatore, al di là del passato, che porta la sua mentalità. Ha grande determinazione e volontà, anche da giocatore. Sta portando avanti questo anche da tecnico. Qualche volta serve un po’ di tempo. L’Inter è da un po’ che non vince, serve un percorso di crescita. Conte può aumentare le qualità di questa Inter e magari portare subito qualcosa a casa”.