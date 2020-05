Inter, senti Eto’o: “Nel 2010 fu un partitone contro il Barcellona! Attaccante? Prenderei Aubameyang”

Samuel Eto’o è tornato a parlare di Inter. In una diretta Instagram molto originale con il suo amico ed ex compagno di squadra Xavi, il campione camerunense ha ricordato alcuni aneddoti della sua carriera. In particolare, i due hanno ripercorso la storica serata di Barcellona-Inter, in cui i nerazzurri ne uscirono vincitori: ” Durante la semifinale al Camp Nou, ho marcato Leo Messi tutto il tempo. Lui mi diceva ‘ehi nero, avete una bella squadra per fare questo lavoro'”.

Il simpatico battibecco in campo tra la Pulce ed Eto’o non era finito lì, ma il camerunense ha dichiarato: “Dopo quelle parole, gli ho detto che anche a me piacciono quelli che stanno cercando di vincere la Champions”. Nella diretta, l’attaccante ex nerazzurro ha confessato l’ammirazione verso i portieri che ha avuto in squadra: “Julio Cesar e Victor Valdes sono stati i portieri più forti coi quali abbia mai giocato”. Infine, ha espresso un giudizio sull’attaccante ideale di oggi: “Numero 9? Aubameyang mi piace molto, è un attaccante spettacolare”.

