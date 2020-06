Inter, senti Palmeri: “Ieri troppo turnover! Ranocchia non doveva giocare titolare. Ora testa all’Europa League”

L’Inter ha sprecato sicuramente un’ottima occasione. La mancata vittoria contro il Sassuolo allontana i nerazzurri dalla vetta e dal sogno scudetto, che ad oggi sembra sempre più un’ipotesi difficile. Il tecnico Antonio Conte era stato chiaro quando aveva dichiarato che la squadra non poteva permettersi passi falsi, ma quello di ieri sera lo è stato eccome. Nel mirino della critica sono finite proprio le scelte dell’allenatore leccese, che ha optato per un turnover molto corposo. Attraverso il proprio profilo Twitter, Tancredi Palmeri non ha risparmiato critiche per la squadra di Suning, che ora deve puntare tutto sull’Europa League. Il noto giornalista sportivo ha messo in discussione alcune scelte fatte dal tecnico, in particolare sugli undici di partenza.

Ecco le sue parole di Palmeri: “Per l’Inter ieri c’è stato troppo turnover. Ci sono state mosse non giustificate, come ad esempio quella di schierare Andrea Ranocchia titolare. Ora per i nerazzurri è obbligatorio vincere l’Europa League. Lo scudetto non era un un obiettivo che era costretta ad ottenere, perché la competitività rispetto al passatto è sicuramente migliorata”.

