Inter, senti Rossi: “Lukaku è un trascinatore, Lautaro mi somiglia. Questa squadra può crescere ancora”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Paolo Rossi, storico attaccante della nostra Serie A e protagonista ai Mondiali di Spagna ’82, ha parlato della corsa scudetto che coinvolge i nerazzurri. Differenze e similitudini tra Conte ed Inzaghi nelle sue parole insieme al confronto tra i bomber del nostro calcio.

SCUDETTO – “Juventus favorita? Si, ma con qualche dubbio perché fino ad ora hanno balbettato un po’. Non si è vista la netta superiorità degli altri anni. Lazio e Inter sono rivali veri e credibili per il titolo. E per noi che guardiamo è più divertente”

CONTE E INZAGHI – “Chi mi ha sorpreso di più? Entrambi. Conte si è confermato tecnico di valore assoluto: riesce sempre ad ottenere il massimo dai giocatori e non lascia niente al caso. Inzaghi migliora anno dopo anno e adesso è sicuramente uno degli allenatori più bravi”

INTER – “Margini di miglioramento? Ci sono, perché i nuovi acquisti devono assimilare meglio il gioco. Ed Eriksen lo abbiamo visto pochissimo: lui può garantire una svolta a livello qualitativo”

ATTACCANTI – “Ronaldo è bionico: sono impressionato dal suo rendimento fisico-tecnico e dal modo in cui è sempre concentrato, sembra un ventenne. Immobile è nel pieno della maturità ed ha trovato un feeling splendido con Milinkovic-Savic e Luis Ablerto, ha bisogno di essere supportato ed è bravissimo ad esaltare il lavoro dei compagni. Lukaku? Garantisce un numero discreto di gol e poi fa un lavoro mostruoso: è un trascinatore”

COME PABLITO – “Io avevo caratteristiche diverse, ero atipico: non avevo il fisico del centravanti ed ero tutto intuizione, rapidità e velocità. Sai chi mi somiglia un po’ in area? Lautaro Martinez. Ha più forza nelle gambe ma ha cattiveria nell’anticipo, grandi doti in tutto e punisce gli errori dei difensori. Anche Mertens è atipico e come me ha iniziato da esterno”

