GdS – Inter, rebus raduno e calendario: prima giornata a rischio rinvio. Dalla Lega…

L’Europa League è il primo pensiero in casa Inter. La squadra nerazzurra può tornare al trionfo dopo 9 anni dall’ultimo titolo conquistato e messo in bacheca ma è chiaro che la testa è rivolta anche alla prossima stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport se l’Inter si qualificherà alla finalissima in programma il 21 agosto, avrà meno di un mese di tempo per preparare l’esordio in Serie A fissato il 19 settembre.

In più bisognerà fare i conti con gli impegni delle Nazionali ad inizio settembre. I giocatori nerazzurri così avrebbero pochi giorni di riposo da sfruttare prima di tornare nuovamente in campo. L’Inter ad oggi non può nemmeno programmare una data per l’inizio del raduno.

Rimane viva l’ipotesi di rinvio delle gare della prima giornata di Serie A che coinvolgono l’ultima neo-promossa di Serie B (la finale playoff si gioca il 20 agosto) ed eventualmente l’Inter. Ad oggi non è arrivata nessuna richiesta, forse anche per scaramanzia, ma è un problema che dovrà essere affrontato a termine dell’Europa League.

