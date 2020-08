Verso Inter-Shakhtar, le scelte di Conte: confermato l’11 titolare dei quarti di finale?

Una delle gare più importanti nel recente passato nerazzurro si avvicina inesorabilmente, dunque è arrivato il momento delle scelte: chi scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk? Gianlucadimarzio.com riporta di un Antonio Conte dalle idee chiare per la sua Inter, pronta ad affrontare la prima semifinale europea da 10 anni a questa parte.

Il tecnico nerazzurro, infatti, sarebbe orientato a mandare in campo lo stesso undici titolare che ha superato per 2-1 il Bayer Leverkusen nei quarti di finale: ancora panchina, dunque, per Candreva ed Eriksen, il quale potrebbe subentrare a gara in corso per far rifiatare uno degli elementi a centrocampo, probabilmente Gagliardini.

Ecco, dunque, quella che dovrebbe essere la formazione titolare dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<