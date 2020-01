Inter, Slimani tra i nuovi obiettivi di mercato: piace l’attaccante del Monaco

L’ottimo inizio di stagione con il suo Monaco gli ha permesso di attirare i riflettori delle big d’Europa sulle sue prestazioni. Parliamo di Islam Slimani, già in odore di cessione e con lo sguardo proiettato altrove. Come riportato dal portale le10sport.com sarebbero infatti tre le squadre pronte alla corsa per assicurarsi l’attaccante, con i nerazzurri spettatori interessati.

Anche l’Inter sulle tracce del calciatore secondo il portale francese. Insieme alla Beneamata anche Manchester United e Tottenham pronte a far follie per il calciatore, tutte interessate ad un prestito per la seconda parte di stagione. Le pretendenti si uniscono alla concorrente Aston Villa, già in pressing per assicurarsi i gol del calciatore classe 1988 protagonista con il Monaco. L’Inter dunque segue Slimani, già pronto ad una nuova avventura europea ma con la Premier League sullo sfondo.

