Inter, stop al Barcellona: Junior Firpo non rientra nei piani di Conte

Porte chiuse in nerazzurro per Junior Firpo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’Inter avrebbe detto no all’inserimento dell’esterno del Barcellona nell’affare per Lautaro Martinez. Dietro la decisione della Beneamata ci sarebbero sia motivi economici, con il club disposto a vendere l’argentino solo per la valutazione effettiva del Toro, ovvero 150 milioni cash, sia per motivi tecnici.

L’esterno spagnolo, protagonista con la Spagna Under 21 nello scorso campionato europei, non è riuscito a convincere il Barcellona che ha scelto di acquistarlo la scorsa estate. Per questo il club blaugrana avrebbe pensato di inserirlo nella trattativa per Lautaro, convincendo l’Inter ad abbassare le richieste economiche per l’attaccante argentino. Da parte della Beneamata è arrivata però la doccia fredda: Junior Firpo non rientra nei piani di Antonio Conte e, per i catalani, sarà tutto da rifare.

