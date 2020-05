Inter, effettuato il secondo giro di tamponi: Conte sarà finalmente libero

E’ stato realizzato proprio ieri mattina il secondo giro di tamponi in casa dell’Inter. Stavolta, oltre ai calciatori che lo avevano già effettuato la scorsa settimana. per avere il via libera agli allenamenti individuali, il test è stato esteso anche allo staff tecnico allargato inclusi i fisioterapisti, più alcuni dirigenti tra cui Marotta, Antonello, Zanetti, Ausilio e Baccin. Ovviamente, non poteva mancare il grande atteso Antonio Conte.

Il tecnico, fra i primi a sottoporsi al tampone intorno alle 8.30, dopo essere rimasto a casa alla prima giornata di raduno lo scorso venerdì, non è riuscito successivamente a tenersi lontano da Appiano Gentile, anche se ha potuto seguire gli allenamenti solamente a grande distanza. Adesso, qualora il tampone dovesse dare esito negativo, l’allenatore leccese potrà finalmente tornare in campo a condurre i proprio uomini, a partire dall’estensione agli allenamenti collettivi dal prossimo lunedì 18 maggio.

