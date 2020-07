Inter-Torino, Gagliardini (Sky): “Importante ascoltare Conte, sappiamo cosa vuole da noi”

In virtù della ghiottissima opportunità di poter agganciare la Lazio al secondo posto a quota 68 punti nonostante il periodo poco brillante delle ultime settimane, all’interno dello spogliatoio nerazzurro di certo non mancheranno le motivazioni in vista della gara che avrà inizio a San Siro dalle 21.45 tra Inter e Torino. La formazione di Antonio Conte, orfana dell’infortunato Romelu Lukaku, rinuncia anche a Christian Eriksen dal primo minuto.

Ai microfoni di Sky Sport, ecco nel frattempo le dichiarazioni rilasciate da Roberto Gagliardini all’arrivo della squadra a San Siro: “Parole di Conte? E’ importante ascoltarlo, sappiamo cosa vuole da noi. Non è un momento facile, veniamo da due risultati negativi, ma sta a noi ascoltarlo e dimostrare in campo quanto appreso”.

