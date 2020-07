Inter-Torino, Lautaro (Inter TV): “Volevamo cambiare pagina, finalmente è arrivato il gol!”

Un netto 3-1 per l’Inter ai danni del Torino nonostante il primo tempo difficile chiuso in svantaggio. La squadra di Antonio Conte dunque torna al secondo posto in classifica al pari della Lazio e si rimette in marcia dopo due risultati non positivi.

Al termine del match di San Siro ha parlato ai microfoni di Inter Tv Lautaro Martinez:”Desideravo tanto la rete, erano tante partite che non segnavo. Siamo contenti per la vittoria e per i tre punti”.

GOL DECISIVO – “Per me ha un valore importante, come ho detto primo non segnavo da molto ed oggi l’ho fatto. Sono contento per quello e per la vittoria ed abbiamo dimostrato carattere e forza”.

CARATTERE – “C’era voglia di cambiare pagina. Abbiamo perso tanti punti, però oggi dovevamo cambiare qualcosa e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario difficile e che corre tanto. Siamo contenti per il secondo posto”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<