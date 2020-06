L’Inter e il turnover, Borja Valero e Ranocchia titolari… dopo due anni!

Nella giornata di ieri Antonio Conte ha dichiarato come ci sia bisogno di effettuare turnover. “Con questi ritmi e il caldo, per forza di cose ci saranno delle rotazioni”. Non sarà così solo per domani, ma quasi per la totalità delle partite mancanti. Soprattutto data la vicinanza tra tutti gli incontri. Per quanto possibile, infortuni permettendo, l’allenatore nerazzurro effettuerà dei cambi dunque rispetto alla partita di domenica. Due dei candidati principali per due maglie da titolari sono Borja Valero e Ranocchia e chissà che non possa rivedersi anche il ghanese Asamoah, tornato ad allenarsi stabilmente in gruppo. I primi due sono spesso stati lasciati in panchina a discapito di altri compagni più pronti, fisicamente, tatticamente o tecnicamente, ma hanno sempre dimostrato professionalità e attaccamento alla maglia.

Ma quando è stata l’ultima volta che sono scesi in campo dal primo minuto contemporaneamente? Si parla di ben due anni fa. In panchina c’era Luciano Spalletti, che dei due ha sempre parlato più che bene. Come ricorda anche il sito calciomercato.com, esattamente era il 6 maggio 2018, contro l’Udinese. L’Inter rincorreva il quarto posto per assicurarsi la qualificazione in Champions che poi arrivò matematicamente grazie alla vittoria in rimonta contro la Lazio all’ultima giornata. A Udine, Ranocchia e Borja Valero giocarono titolari, e non solo. Infatti furono due dei quattro marcatori di quella giornata, insieme a Rafinha e Icardi. La partita finì 4-0 per i nerazzurri. Che sia di buon auspicio per questa sera?

