Inter, Zhang ha passato l’esame di maturità: con Conte l’intervento più importante da presidente

Se Antonio Conte siederà ancora sulla panchina dell’Inter almeno per un’altra stagione gran merito va dato al presidente Steven Zhang.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno nerazzurro ha compiuto quello che forse è da considerare a tutti gli effetti il suo più grande intervento pratico della sua gestione.

Perché il suo approccio costruttivo è stato decisivo per la buona riuscita dell’incontro. Per Conte ma anche per tutti gli altri esponenti della dirigenza nerazzurra. Ausilio compreso, nonostante le voci di mercato che lo accostano continuamente alla nuova Roma di Friedkin.

