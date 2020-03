Inter, sfogo di Zhang un appello alla tutela della salute: la reazione dell’ambiente nerazzurro

E’ già stata aperta, come prevedibile, un’inchiesta da parte della procura federale sulle parole scritte da Steven Zhang su Instagram chiaramente rivolte al presidente della Lega calcio Paolo Dal Pino. Secondo quanto appreso dall’Ansa, dall’ambiente nerazzurro fanno sapere che il numero uno interista avrebbe preso l’iniziativa personale al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica dell’intera comunità. Un appello, insomma, al buon senso e alla sensibilità delle istituzioni nei confronti di un tema molto delicato.

Questa la nota dell’Ansa: “Il messaggio molto forte del presidente è un appello alla Lega Calcio per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica dell’intera comunità – tifosi che riempiranno gli stadi, calciatori, personale di servizio, media e dirigenti coinvolti – così come indicato dalle Istituzioni La riapertura così immediata al pubblico prospettata per lunedì scorso destava preoccupazione così come il cambiamento repentino delle posizioni prese dalla Lega Calcio e le successive intenzioni emerse relativamente alla organizzazione dei prossimi turni”.



