Jiménez: “Giocare all’Inter è stato molto importante. L’Italia mi ha impressionato per i suoi monumenti”

Trequartista del Palestino, club che milita nella Prima Divisione della Liga Chilena, Luis Jiménez a 36 anni continua a divertirsi e far divertire i tifosi col pallone tra i piedi. Con l’immancabile 10 sulle spalle, il ‘Mago’ ha però ricordato gli anni migliori della sua carriera in Europa ai microfoni di Directv Sports, soprattutto in Italia dove ha indossato diverse maglie anche prestigiose, tra cui quelle di Inter e Lazio. In nerazzurro giocò solamente due stagioni ma parecchio positive, lasciando un buon ricordo nei tifosi interisti. Ecco l’intervista concessa dal trequartista cileno:

ITALIA – “Sono andato molto giovane in Europa, l’Italia mi ha segnato. La sua architettura è ciò che mi ha impressionato di più. Immagina che ho potuto conoscere molto presto gli edifici e monumenti che insegnavano nelle scuole. Da un giorno all’altro stavo di fronte al Colosseo, qualcosa che solo si poteva vedere nei libri; è stato impressionante ed incredibile per me”.

INTER – “Giocare nell’Inter è stato molto importante nella mia carriera. Importante per quello che significava il club e perché era una squadra con calciatori spettacolari, per questo ottenere un posto è stato notevole. Adesso, se mi chiedono dei derby, senza sottovalutare Milan-Inter, vivere Roma-Lazio era tremendo, si vivevano con grande passione con tifosi dal sangue caldo; come del resto sono i tifosi in Italia che ti accompagnano sempre. L’identità che genere ogni squadra nelle città è impressionante”.

