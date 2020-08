Joao Mario cambia procuratore: il portoghese si affida a Pastorello

Joao Mario cambia procuratore e si affida a Federico Pastorello: il centrocampista portoghese, di rientro all’Inter dopo il prestito alla Lokomotiv Mosca, dovrà trovarsi una nuova sistemazione e l’agente italiano è sicuramente un’ottima mossa per decidere il proprio futuro.

Pastorello infatti vanta ottimi rapporti con l’Inter (fu lui a portare Lukaku a Milano la scorsa estate) e dovrà mediare per far sì che la valutazione di Joao Mario non sia troppo bassa dopo l’investimento fatto quattro estati fa dai nerazzurri. L’ingaggio del portoghese sarà sicuramente una problematica importante, ma in caso di riduzione volontaria molti club potrebbero bussare alla porta di Marotta.

