Júlio César ricorda il Triplete: “Coronato il sogno di Moratti. Mourinho trasmetteva fiducia a tutti”

Uno dei protagonisti assoluti della squadra di Mourinho, e prima ancora di Mancini. Júlio César, ex portiere tanto amato dai tifosi dell’Inter, è stato intervistato sulla pagina Facebook di Eleven Sports Portogallo.

La sua esperienza in nerazzurro è durata dal 2005 al 2012, passando per il 2010, l’anno dell’indimenticabile Triplete: “È stato un anno fantastico. La Champions è stata la ciliegina sulla torta, dopo l’investimento che Massimo Moratti ha fatto nel club. Si è avverato il suo sogno e anche quello di tutti i tifosi dell’Inter che aspettavano, dopo 45 anni, di vedere il club vincere in Europa. Ognuno di noi, di quelli che facevano parte di quella Inter, ha il suo nome nella storia del club.”

Non mancano poi parole d’amore anche per lo stesso allenatore con cui quell’anno l’Inter salì sul gradino più alto d’Europa: “Mourinho è arrivato con il chiaro obiettivo di vincere la Champions e nella seconda stagione è riuscito. La dote migliore che Mourinho aveva era la fiducia che riusciva a trasmettere alla squadra. Ogni giocatore, dopo i suoi discorsi si sentiva il migliore del mondo e così è stato, anche perché in quell’anno, per vincere la Champions (2010), abbiamo battuto il Chelsea, che sarebbe stato il campione inglese, il CSKA, campione russo, il Barcelona che era la squadra da battere in quel momento lì e il Bayern, che se avesse vinto la finale avrebbe fatto il Triplete. Abbiamo vinto, perché tutti abbiamo lasciato da parte la vanità e siamo andati in una sola direzione”.

Infine ha descritto alcuni tra i più forti giocatori con cui è riuscito a giocare. Tra gli interisti: “Adriano univa Forza con talento, Ronaldo Nazário era il Fenomeno, Zlatan Ibrahimovic era un grande personaggio”.

