Julio Cesar nella storia: l’ex Inter premiato come miglior portiere del Flamengo

Tra i migliori della storia dell’Inter ma, soprattutto, il numero uno per il Flamengo. Julio Cesar ha impreziosito l’avventura in nerazzurro con pagine romantiche e colpi spettacolari. Su tutti, l’intervento su Leo Messi al Camp Nou, nel 2010, decisivo per la conquista del Triplete interista. L’ex portiere della Beneamata è riuscito però a conquistare anche il cuore del club rubronegro, come evidenziato da GloboEsporte.com.

Julio Cesar è stato infatti votato come miglior portiere della storia del Flamengo. Distacco siderale nei sondaggi nei confronti del secondo classificato, Diego Alves, protagonista con la squadra di Jorge Jesus sia in patria sia soprattutto nella conquista della Copa Libertadores. “Sono sorpreso perché non ho mai vinto nulla di importante con il Flamengo”, ha dichiarato l’Acchiappasogni dell’Inter che, invece, in nerazzurro ha vinto tutto. Entrato nel Flamengo a 12 anni, Julio Cesar è tornato in rossonero nel 2018 nell’ultima esperienza prima di appendere i guantoni al chiodo. Poche emozioni ma decisive per entrare di diritto nella storia del club rubronegro dopo aver scritto pagine ricche di emozioni in nerazzurro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!