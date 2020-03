Sky – Le ultime di formazione in vista della Juve: Handanovic ci sarà, Eriksen verso la panchina. Due gli assenti

Fissata ufficialmente la data per il recupero di Juve–Inter a domenica, Antonio Conte e il suo staff possono finalmente premere sull’acceleratore nella preparazione del prossimo impegno dei nerazzurri. Stando a quanto raccolto da Sky, le ultime indicazioni trapelate da Appiano Gentile portano già con sé importanti novità sul probabile undici titolare prescelto per affrontare i bianconeri. La prima di queste è il ritorno di Handanovic, del tutto recuperato dopo il problema alla mano che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. La seconda invece riguarda Eriksen, che nonostante le ultime buone prestazioni sembra destinato a non prendere parte alla partita dal 1′.

Il favorito a prendere il suo posto è infatti Vecino, che affiancherebbe quindi la coppia formata dagli inamovibili Brozovic e Barella. Per l’attacco è previsto il ritorno dell’asse Lukaku-Lautaro, con Sanchez che potrebbe quindi trovare spazio solo a gara in corsa. Per finire, capitolo indisponibili: gli unici assenti previsti al momento sono Moses e Sensi, mentre tutti gli altri giocatori dovrebbero essere regolarmente a disposizione del tecnico pugliese.

