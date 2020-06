TS – La Juventus accantona Tonali: il primo obiettivo diventa Chiesa

Il sorpasso per Sandro Tonali è avvenuto: i nerazzurri sono passati in pole position per il talento del Brescia, lasciando alle spalle i bianconeri. Ora la Juventus, dunque, come riporta Tuttosport, si concentra su un altro talento azzurro: si tratta di Federico Chiesa, per il quale Rocco Commisso chiede la bellezza di 70 milioni di euro.

Nonostante il patron viola non sia propenso ad accettare contropartite tecniche per il numero 25, la Juventus vorrebbe abbassare le pretese dell’italo-americano inserendo varie figure nella trattativa. Tra di esse vi sono Mattia Perin, Rolando Mandragora, Luca Pellegrini e Cristian Romero. La sensazione, però, è che la Fiorentina potrebbe lasciar partire Chiesa solo tramite un considerevole esborso economico.

