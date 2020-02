Juventus, Chiellini scalpita e vuole tornare: l’obiettivo è la gara con l’Inter

Giorgio Chiellini scalpita per tornare in campo. Il centrale della Juventus, infortunatosi al crociato nel mese di agosto, è stato operato nei primi giorni di settembre, intervento a seguito del quale gli erano stati preventivati almeno sei mesi di stop. Secondo voci vicine agli ambienti bianconeri, però, già intorno al periodo di Natale il difensore italiano scalpitava per tornare in campo, sebbene i tempi tecnici non glielo permettessero ancora.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Chiellini avrebbe le idee chiarissime: dopo essere stato convocato in occasione della gara di oggi contro il Brescia, infatti, il difensore punta a rientrare come minimo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione, in programma il 17 marzo. In realtà, però, l’italiano punterebbe ad esserci già per il big match Scudetto contro l’Inter, che sarà invece due settimane prima, l’1 marzo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!