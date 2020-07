Juventus e Lazio inciampano, l’Inter può portarsi a -6 a 5 giornate dal termine: la volata scudetto

Alle 21:45 l’Inter avrà la ghiottissima occasione di portarsi al secondo posto in solitaria ed a -6 dalla Juventus. I bianconeri infatti ieri sera sono inciampati sul campo del Sassuolo, così come la Lazio contro l’Udinese. I nerazzurri contro la SPAL non dovranno fallire, perché questa sera i tre punti valgono di più.

A cinque giornate dal termine e quindi con 15 punti a disposizione non sono tanti 6 punti da recuperare per pensare allo scudetto, visto anche lo scontro diretto tra Juventus e Lazio di lunedì prossimo a Torino. Certo, avrebbe il sapore dell’impresa, ma Antonio Conte non molla di un centimetro nonostante il calendario non lo vada a premiare. Ecco infatti gli impegni di Inter, Lazio, Juventus ed Atalanta da qui alla fine del campionato:

INTER – SPAL, ROMA, Fiorentina, GENOA, Napoli, ATALANTA. *una partita in più

JUVENTUS – Lazio, UDINESE, Sampdoria, CAGLIARI, Roma

ATALANTA – VERONA, Bologna, MILAN, PARMA, Inter

LAZIO – JUVENTUS, Cagliari, VERONA, Brescia, NAPOLI

*in maiuscolo le partite in trasferta

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<