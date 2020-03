Juventus-Inter a porte chiuse, ecco chi potrà accedere allo Stadium. Assente Steven Zhang

Alla fine dei conti Juventus-Inter si giocherà. A porte chiuse. Dopo rinvii, lamentele e mille polemiche, l’appuntamento è fissato questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium.

Come riportato dal Corriere dello Sport il match verrà disputato in un clima surreale. Oltre ai calciatori, ai direttori di gara, ai componenti di staff tecnico e dirigenziali ammessi, potranno accedervi solo i raccattapalle (massimo 100 unità), gli incaricati di Procura Federale, Delegati Lega, Medici Anti-Doping, gli addetti della Sicurezza Pubblica, gli steward, i Vigili del Fuoco, gli operatori di Pronto Soccorso, gli operatori tv e i giornalisti delle sole emittenti televisive dei diritti di trasmissione live.

Ammessi anche i fotografi ufficiali e i social media manager delle squadre. Niente conferenza stampa e interviste in zona mista, né flash sul terreno di gioco o riprese pre e post riscaldamento negli spogliatoi. Anche il cerimoniale di gara si terrà senza bambini e saluti. Allo Stadium non sarà presente Steven Zhang, tornato in Cina dopo 2 mesi.

