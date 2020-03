Juventus-Inter, Biasin rincara la dose: “Chi perde può dire addio allo scudetto”

Juventus-Inter senza troppe pressioni? Non è di questo punto di vista Fabrizio Biasin. Il noto giornalista vicino alle vicende nerazzurre, ha toccato diversi temi nell’intervista rilasciata a Radio Sportiva, partendo da Sanchez, passando dalle vicende degli ultimi giorni legate al calendario di Serie A, fino al derby d’Italia.

“Sanchez? Deve fare molto di più per garantirsi un riscatto che, per me, non ci sarà al 99,99%. Calendario Serie A? Esiste ancora un problema legato a Inter-Sampdoria, che può essere recuperata solo con un’eliminazione nerazzurra dalle coppe. Juventus-Inter? Dopo dieci giorni di non calcio è difficile fare previsioni, i nerazzurri potranno un po’ avvantaggiarsi dall’assenza dei tifosi; di sicuro è una partita decisiva e, per ragioni diverse, chi perde può dire addio allo scudetto.

