Juventus-Inter, Conte (Inter TV): “Preso gol nel momento migliore, abbiamo perso autostima”

Termina con una sconfitta per l’Inter il big match di giornata contro la Juventus. La formazione di Antonio Conte nel secondo tempo non ha offerto una prova positiva e le reti di Ramsey e Dybala hanno regalato tre punti fondamentali in chiave scudetto per la formazione bianconera.

Al termine del match il tecnico interista ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Reazione? Partita equilibrata, stavamo facendo una buona gara anche nel secondo tempo. Nel momento migliore abbiamo preso gol che ha influito in maniera negativa a livello psicologico. Loro hanno preso e noi abbiamo perso autostima e fiducia. Sono situazioni dove bisogna lavorare e crescere in esperienza e personalità. Dispiace per il risultato”.

SU COSA LAVORARE PER IL FUTURO – “Secondo me noi se dobbiamo fare dei paragoni devono essere fatti sulla squadra che abbiamo affrontato oggi. Hanno qualità, esperienza e hanno vinto tanto. Sono otto anni che vincono e aggiungono, hanno una rosa completa. Noi stiamo iniziando e ci vorrà tempo e pazienza. Dobbiamo sapere che il merito va ai ragazzi, la differenza in classifica sono gli scontri diretti, grazie a loro per quello che stanno facendo”.

LUNGO STOP – “Penso che comunque è un po’ la situazione ad aver inciso. E’ la situazione di incertezza, siamo essere umani ed abbiamo famiglie, è il tutto che sta un po’ allarmando. Detto questo ci sono organi adatti per decidere, ricordando che la salute a la tutela vengono prima di tutti”.



