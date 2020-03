Juventus-Inter, le probabili formazioni: dubbio Bastoni-Godin, spunta D’Ambrosio per la fascia destra

Si avvicina sempre più l’attesissimo big match tra Juventus ed Inter, posticipato di una settimana da quell’1 marzo che lo vantava in programma da inizio anno. Lo scenario non sarà differente, poiché lo scenario dell’Allianz Stadium vuoto non è stato evitato, e l’atmosfera rimarrà surreale, soprattutto per quell’Antonio Conte che si era preparato alle bordate di fischi. Ma ora è tempo di pensare al campo, con i due allenatori che studiano lo scacchiere giusto per avere la meglio dell’altro.

Juve-Inter, le probabili formazioni

In casa bianconera il dubbio principale è quello tra Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, con l’olandese in vantaggio sul collega italiano. Tra i nerazzurri, invece, il ballottaggio è tra Diego Godin ed Alessandro Bastoni. Il primo sarebbe stato l’indiscusso scelto in caso di Stadium pieno, per riuscire a gestire meglio la pressione del popolo nemico pronto ad assalirti. Con le porte chiuse, in netto rialzo le quotazioni del giovane italiano. Sulla destra, infine, spunta la candidatura di D’Ambrosio, considerato l’ideale per contenere Cristiano Ronaldo. Eriksen verso la panchina.

Ecco le probabili formazioni di Juve-Inter:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

