Juventus-Inter, Paratici (Sky): “Proseguimento campionato? Tutti vorremmo giocare coi tifosi, ma la situazione è questa e va affrontata”

A pochi minuti dall’attesissimo Juventus-Inter, che si giocherà nella surreale atmosfera di un Allianz Stadium vuoto, ai microfoni di Sky si è presentato Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero. Ecco le sue parole di presentazione del match.

Stadio vuoto – “Di strano c’è un po’ tutto. Un clima surreale, un po’ triste giocare a calcio in queste condizioni. Ci dispiace molto per i tifosi e anche per i calciatori, anche delle altre squadre che hanno giocato oggi. La domenica è il giorno che aspettano tutti i calciatori per godere, anche, della partita”.

Formazione – “Il mister credo abbia ruotato tutti i giocatori della rosa, che è importante. Abbiamo disputato grandi partite quest’anno e credo con diverse soluzioni. Non vedo nulla di strano”.

Come allenarsi – “Credo che sia difficile allenarsi a questo tipo di evento. Ieri ci siamo allenati qua allo stadio, ma è totalmente differente poi giocare la domenica una partita così importante a porte chiuse. Credo che non ci si abituerà mai pienamente”.

Posizione Juve verso proseguimento Serie A – “La posizione che terremo, come sempre, sarà quella di rispettare quanto le autorità competenti ci indicheranno di fare. È chiaro che tutti noi vorremmo giocare in condizioni diverse, ma nello stesso tempo anche i calciatori capiscono che la situazione è quella che è e dobbiamo fare di tutto per farla passare attuando i comportamenti corretti”.

