Juventus-Inter, scelto l’arbitro del match: prima stagionale con i nerazzurri

Sarà Marco Guida l’arbitro del big match della 7a giornata di ritorno, in programma allo Stadium tra Juventus e Inter. Antonio Conte tornerà in quella che un tempo era la sua casa e lo farà da avversario per la corsa scudetto, in una gara che si disputerà a porte chiuse in seguito all’allarme lanciato per il Coronavirus. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Carbone, mentre il quarto uomo sarà Maresca. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Paganessi invece in qualità di AVAR.

Prima designazione stagionale per Marco Guida in un match dell’Inter. Il fischietto campano debutterà infatti in stagione con i nerazzurri. Un solo precedente invece per la Juventus che risale al match vinto all’Olimpico contro la Roma e contraddistinto da due calci di rigore, entrambi trasformati poi da Ronaldo e Perotti. Queste, nel dettaglio, le designazioni ufficiali di Juventus-Inter:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: MELI – CARBONE

IV ufficiale: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!