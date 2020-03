Juventus-Inter, un solo dubbio per Conte. Le probabili formazioni del match

Ci siamo, mancano poco più di 24 ore ad uno dei match più atteso dell’intera stagione, forse il più atteso. Alle 20:45 il sig. Guida della sez. di Torre Annunziata darà il fischio d’inizio al derby d’Italia numero 237 della storia. Si troveranno di fronte dopo una settimana piena di polemiche la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte in una partita che varrà molto anche per la classifica e non solo per la rivalità tra le due tifoserie.

Juve-Inter, le probabili formazioni



Un solo dubbio per entrambi gli allenatori in vista della sfida di domani sera: Maurizio Sarri è indeciso su quale centrale difensivo schierare al fianco di Leonardo Bonucci. Giorgio Chiellini è rientrato da poco e non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, mentre Matthijs De Ligt viene da buone prestazioni ed è dunque in vantaggio. Davanti non si tocca il tridente Cuadrado, Dybala e Ronaldo.

Anche ad Appiano Gentile il dubbio riguarda la difesa, ed in particolare il terzo centrale da affiancare alla coppia De Vrij-Skriniar. Su chi punterà Conte? Sull’esperienza di Godin o sulla capacità di palleggio di Bastoni? Per il resto la formazione è quella che vi stiamo raccontando da qualche giorno, con Vecino in vantaggio su Eriksen.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.



