Karagounis: “Forza Inter e forza Italia! Rimanete chiusi in casa!”

Questa sera alle ore 22.00 sui canali Youtube e Twitter dell’Inter, ci sarà ospite Giorgios Karagounis, ex centrocampista nerazzurro, per rivivere le emozioni di una partita rimasta impressa nelle menti e nei cuori di molti tifosi: Inter-Sampdoria del 2005 vinta in rimonta da 0-2 a 3-2 nel finale.

Il greco ha voluto lanciare anche un messaggio a tutta la popolazione in questo periodo così particolare legato all’emergenza Coronavirus: “Sempre forza Inter e forza Italia! Mi raccomando state tutti chiusi in casa!”



