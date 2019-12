Kulusevski, parla Marino: “Dobbiamo lasciarlo sereno, può avere una carriera straordinaria in Italia”

E’ uno dei profili più richiesti al momento in Serie A e sta trascinando il Parma a suon di gol e prestazioni. Dejan Kulusevski continua ad incantare nella massima serie ed i top club italiani ed internazionali hanno già messo gli occhi sul talento di proprietà dell’Atalanta. Inter in pole position per acquistarlo, con lo sguardo rivolto però alla prossima estate. A questo proposito, il dirigente della Dea Umberto Marino ha parlato così dello svedese.

“Kulusevski? In questo momento dobbiamo essere contenti di lui, della sua crescita. Dobbiamo lasciarlo sereno e tranquillo, può avere una carriera straordinaria in Italia”. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn. Futuro in Serie A per la stella che sta trascinando il Parma, con l’Inter pronta a superare la concorrenza per strapparlo alle altre big.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!