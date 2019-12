Kulusevski e Tonali, è derby Inter-Juventus. Presenti emissari al Tardini per Parma-Brescia

Sembra stia per profilarsi l’ennesimo derby tra Inter e Juventus sul mercato. Al centro del desiderio delle due squadre ci sono Dejan Kulusevski e Sandro Tonali, autentiche rivelazioni di questa prima parte di campionato. I due giocatori a furia di ottime prestazioni sfornate con le maglia di Parma e Brescia hanno attirato l’interesse di tanti club su di loro. Come riporta il giornalista de La Gazzetta Dello Sport Nicolò Schira, alcuni emissari dei due club in testa all’attuale campionato sono al Tardini per osservare da vicino i due talenti, impegnati oggi in Parma-Brescia. Ecco il tweet del giornalista: “Emissari di Inter e Juventus oggi pomeriggio al Tardini per Parma-Brescia. Fari puntati su Dejan Kulusevski (Marotta vuole chiudere già a gennaio) e Sandro Tonali (Paratici al lavoro per l’estate).

