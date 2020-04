La moglie di Zanetti esplode su Instagram: “Ci auguravano la morte per quello Juve-Inter, e adesso?”

Esattamente come suo marito, anche lei non è il tipo di persona che ama fare polemica. Ma oggi, Paula de la Fuente, moglie di Javier Zanetti, non è riuscita a resistere. In virtù dell’emergenza Coronavirus, infatti, la compagna dello storico capitano nerazzurro ha ricostruito la vicenda relativa a Juventus-Inter, gara disputatasi l’8 marzo a porte chiuse a seguito di una settimana di forti polemiche, tra la folle ipotesi porte aperte e le bordate di Steven Zhang al presidente della Lega Serie A Paolo dal Pino.

“Un mese fa ho pubblicato la mia opinione in merito alla polemica sul giocare o meno la partita dell’1 marzo – esordisce Paula sulle sue stories Instagram –, ed ho ricevuto risposte del tipo: ‘Muori t***a’ o ‘Pezzi di m***a’. Il giorno dopo ci raccontarono che l’Inter aveva rifiutato di giocare a porte aperte… Non è il momento giusto per fare polemiche, ma ogni tanto ci penso: abbiamo evitato una grandissima bomba biologica quel lunedì 2 marzo. Con oltre 40.000 persone attese allo stadio, fate voi i calcoli”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!