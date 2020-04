La Nazione – Inter, Fiorentina in corsa per Nainggolan: affare da 20 milioni

Un nuovo asse in programma tra Inter e Fiorentina in ottica mercato. Tralasciando momentaneamente il nome di Federico Chiesa, la Viola sarebbe pronta a dialogare con i nerazzurri per un nuovo nome, quello di Radja Nainggolan. A rivelare i primi possibili approcci relativi all’affare è La Nazione che analizza nel dettaglio chances e tentativi di portare in porto l’affare, accontentando entrambi i club protagonisti.

Nainggolan, a meno di novità importanti, non verrà acquistato dal Cagliari. Eccessive le cifre relative al cartellino, valutato 20 milioni, ma in particolare allo stipendio del calciatore, già considerate fuori budget da parte dei rossoblù. A questo punto in campo può scendere proprio la Fiorentina, già in pressing sul giocatore nel corso della scorsa estate. Il quotidiano racconta di un’idea così strutturata: prestito per un anno, ad una cifra da stabilire, e riscatto obbligatorio per arrotondare i 20 milioni totali dell’affare.

Attenzione però anche alle altre mosse di mercato che vedono protagoniste Inter e Fiorentina. La Viola segue con interesse Kumbulla e potrebbe scegliere di mollare la presa in cambio di uno sconto su Nainggolan da parte della Beneamata, in attesa di formalizzare il riscatto del brasiliano Dalbert. Il belga, Bonaventura e Malinovski compongono il tris di nomi tracciato dalla Fiorentina per il centrocampo: da monitorare la pista che porta all’ex Roma, per un affare che potrebbe risolversi già ad inizio mercato, in modo da permettere ai nerazzurri di riproporre il giocatore altrove in caso di mancato lieto fine con la Viola. Dialoghi in corso per il futuro di Radja Nainggolan, vicino al rientro a Milano ma già pronto ad una nuova parentesi in Serie A.

