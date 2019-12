La Repubblica – Esposito, niente vacanze: ha chiesto di allenarsi sul campo dove giocava da bambino

E’ tornato a casa, ma non per trascorrere le vacanze. Ha chiesto di potersi allenare sul campo dove è cresciuto calcisticamente per non staccare la spina dal campionato. A guidarlo ci sarà suo padre che sogna per lui un futuro ancor più luminoso del presente. Sebastiano Esposito torna a Castellammare di Stabia, cittadina dove è nato ed ha mosso i primi passi da giocatore. La Repubblica racconta di una telefonata a Ciro Amore, presidente dell’ASD Club Napoli di Castellammare, in cui ha chiesto di poter usufruire del centro sportivo dove giocava da bambino per allenarsi, seguendo il programma strutturato dall’Inter per il suo baby gioiello.

Nessun posto esotico né vacanze in giro per il mondo: Esposito ha scelto di tornare a casa e di vivere con il pallone attaccato ai piedi la sua quotidianità, come se negli anni nulla fosse cambiato. “Sebi mi ha chiesto di aprirgli il campo – racconta Amore – e ad allenarlo sarà il suo papà Agostino seguendo il programma che gli hanno fatto dalla società. Lui è uno scugnizzo del pallone, sta bene solo con la palla”. Un presente ricco di luce ed un futuro con Francesco Totti sullo sfondo: l’ex dieci della Roma sarà presto il suo procuratore, per una coppia già destinata a rappresentare il futuro del nostro calcio.

