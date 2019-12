La Serie A degli infaticabili: Skriniar tra i 17 che non hanno mai saltato un minuto! E c’è un altro nerazzurro

In occasione della sosta natalizia è giunto il momento di stilare i bilanci della prima parte del campionato corrente. Una delle Serie A sicuramente più avvincente degli ultimi anni, con ben tre squadre attualmente in corsa per lo Scudetto. L’Inter di Conte è al momento prima, con la Juventus a pari punti e la Lazio a sole sei lunghezze. Gianlucadimarzio.com, però, si è soffermato su un altro dato, sicuramente affascinante: i calciatori che non hanno mai saltato neanche un minuto.

Sono ben 17 gli ‘stacanovisti’ del campionato italiano, tra i quali 10 sono portieri. Tra gli altri sette, però, è presente anche un nerazzurro: Milan Skriniar. Ecco l’elenco completo.

Radu, Musso, Audero, Dragowski, Sirigu, Skorupski, Handanovic, Sepe, Berisha, Gabriel, Skriniar, Sabelli, Milenkovic, Kolarov, Romagnoli, Joao Pedro, Izzo.

