La stella di Sanchez inizia a splendere. Quotidiani concordi: “Prova superlativa”

Il migliore in campo dello straordinario Inter-Brescia 6-0 ammirato ieri a San Siro è stato indubbiamente Alexis Sanchez. Oltre ad essere apparso come l’interista chiaramente più in forma, il cileno è entrato in ben 4 dei 6 gol totali, fornendo una marcatura, due assist e lanciando Moses fino in area quando poi si è procurato il calcio di rigore. I quotidiani, infatti, sono concordi (e noi con loro) nel giudicare superlativa la prova del Niño Maravilla.

Ecco il confronto tra i voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Maravilla ancora no, ma ci siamo vicini. Alexis scatenato, va a a cercare palla a centrocampo, scambia bene con tutti. Assist a Young e Gagliardini. Il rigore, in scioltezza.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Un gol, che non trovava dal 28 settembre, due assist e diverse altre iniziative. Sempre nel vivo e con l’obiettivo di far male. Sostituisce alla grande Lukaku.

TUTTOSPORT 8 – È l’interista più in forma. Segna su rigore il secondo gol in nerazzurro, consegna a Young l’assist per l’1-0, partecipa all’azione del 3-0 e mette sulla testa di Gagliardini il pallone del poker. Applausi.

PASSIONEINTER.COM 8 – Perfetto il suo cross per liberare Young, per lo stacco di Gagliardini ed anche il lancio che ha permesso a Moses di procurarsi il rigore che ha poi trasformato. La macchina continua ad alzare i giri del motore: Alexis è on fire!

