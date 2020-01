L’agente di Kulusevski a sorpresa: “Inter? Quel nome lo avete fatto voi. Dejan ha chiesto la Juve”

Acquisto annunciato in queste ore, Dejan Kulusevski è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Il talento svedese, che sbarcherà a Torino a partire da giugno, era monitorato anche dall’Inter, che aveva avanzato una prima offerta per poi decidere di non rilanciare a seguito dell’asta scatenata dal club bianconero. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’agente dello svedese ha poi parlato proprio di questo scontro tra i due big club italiani.

“Il nome dell’Inter lo fate voi ma non voglio parlare di altre squadre. C’erano sicuramente degli interessamenti da parte di club italiani ed esteri ma il ragazzo ha chiesto di andare avanti con la Juventus. Sono tutti contenti: l’Atalanta fa il trasferimento più grande della sua storia, il Parma si tiene il giocatore fino al termine della stagione, il giocatore va alla Juve e la Juve si porta a casa un obiettivo”, ha dichiarato.

