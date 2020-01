Lampard: “Inter-Giroud? La situazione rimane la stessa di prima. Al momento…”

Tra le trattative in stand-by c’è anche quella riguardante Olivier Giroud. L’attaccante francese campione del mondo non è ancora sbarcato a Milano, nonostante l’accordo con i nerazzurri trovato diverso tempo fa, perché bloccato dalla mancata uscita di Matteo Politano. Insomma, se non esce uno non entra l’altro.

A riguardo ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico del Chelsea Frank Lampard che ha fatto capire come stanno le cose: “La situazione di Giroud rimane la stessa di prima. Ci sono stati contatti con altri club, è ancora un nostro giocatore”.

