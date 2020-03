Lautaro-Inter, rinnovo o addio: dipende tutto dai desideri del Toro

Il Barcellona prova a conquistarlo mentre l’Inter sonda soluzioni e, soprattutto, intenzioni. Lautaro Martinez resta sempre più tentato dai blaugrana, dallo spogliatoio di Messi e dalla dimensione del club catalano che lo attende come erede di Luis Suarez. Secondo il Corriere dello Sport però l’argentino sarebbe costantemente al centro tra l’addio e la voglia di legarsi ancora di più all’Inter, con un doppio legame dettato da un nuovo contratto. A prescindere da tutto, il club nerazzurro vorrà prima di tutto valutare le intenzioni del giocatore anche perché, come riferito da Marotta mesi fa, la Beneamata non lascerà partire giocatori che non chiedono di essere ceduti.

Intanto dalla Spagna raccontano di una mossa importante, quasi fondamentale, per l’economia del Barcellona. Secondo Sport infatti i blaugrana avrebbero scelto di privarsi di Antoine Griezmann: per una cifra vicina ai 100 milioni il francese può partire. E occhio a possibili intrecci di mercato proprio con l’Inter che non ha intenzione di concedere Lautaro al ribasso, ovvero con un’offerta inferiore ai 111 milioni di clausola. Messi potrebbe non bastare, ma tutto dipenderà dal Toro.

