Lautaro Martinez scende in campo contro il Coronavirus: maxi donazione con la fidanzata Agustina

330 lattine di alcool in gel da 5 litri, 100.000 guanti, 5.000 camici e 5.000 scarpe da sala operatoria. Questa è l’iniziativa fatta partire da Lautaro Martinez e dalla sua fidanzata Agustina. Il materiale raccolto sarà da distribuire in vari ospedali e cucine comunitarie nelle loro due città di origine: Bahía Blanca, città d’origine di Lautaro e Mendoza, città di Agustina. Una parte della donazione è già arrivata a destinazione, mentre una seconda spedizione arriverà venerdì. A Buenos Aires è atteso infatti un pacco contenente altri 184 confezioni di alcol in gel, 5.000 mascherine, 10.000 cuffiette e 60 scatole con cibo non deperibile.

Non solo calcio dunque per il Toro, che, vista l’emergenza Covid-19 ha deciso di scendere in campo sotto altre vesti, quelle del ragazzo d’oro. Una persona tra le più fiere del gesto, oltre che collaboratore, è il padre della sua fidanzata Andrès Gandolfo:“Questo è un gesto che hanno voluto fare i ragazzi. Speriamo che serva per aiutare nella lotta al contagio, e che possa essere d’esempio così da coinvolgere altri a dare il loro piccolo contributo. È già successo a Bahía Blanca, dove dopo la donazione di Lautaro e Agustina ne sono arrivate altre. Dobbiamo uscire da questa crisi per forza”.

