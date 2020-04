Lautaro torna in corsa per le Olimpiadi: via libera per la convocazione

Il nome di Lautaro Martinez torna in corsa per l’Argentina in vista delle Olimpiadi di Tokyo. A rivelarlo è il Corriere dello Sport che racconta la precisazione presentata dal Cio, il Comitato Olimpico Internazionale. Insieme alla Fifa infatti, l’organismo che si occupa dell’organizzazione dei Giochi ha chiarito la situazione in merito alla possibilità concessa alle Nazionali di convocare anche i classe ’97 per la spedizione giapponese. Questo perché, con le Olimpiadi rinviate infatti al 2021, i coetanei del Toro sarebbero stati tagliati fuori dalla Seleccion perché non in linea con i limiti di età imposti dai vertici.

Con l’apertura anche ai classe 1997 dunque, l’Argentina spera di convincere l’Inter nella convocazione di Lautaro. Per le Olimpiadi non è previsto, da parte dei club, l’obbligo di concedere i propri giocatori alle Nazionali. Da parte della Seleccion però filtra ottimismo, in linea con le ultime informazioni diffuse da Cio e Fifa. Il ct della selezione olimpica Fernando Batista punta all’oro in vista di Tokyo ed è pronto a contare su Lautaro Martinez, gioiello dell’Inter protagonista con i nerazzurri di Conte.



